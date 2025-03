La Società comunica di aver sollevato Mister Giorgio Roselli dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Dopo il bellissimo anno trascorso, ricco di soddisfazioni e vissuto sempre in piena sintonia, alla luce del mancato accordo tra le parti per proseguire nel progetto che la Società stessa aveva voluto e creduto di costruire insieme, il Presidente e la Dirigenza ritengono che non ci siano più i presupposti per continuare la collaborazione in maniera costruttiva.

» leggi tutto su www.ivg.it