Stadio Bacigalupo, Rossello: “Dal Savona Calcio dichiarazioni sconcertanti, così si ottiene l’effetto contrario”

Savona. “Le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti del Savona sono sconcertanti. Se l’obiettivo è quello di fare un passo verso la soluzione del problema, con questo atteggiamento si ottiene l’effetto contrario“. Così l’assessore Francesco Rossello replica alle dichiarazioni del Savona Calcio rilasciate a margine dell’incontro con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco di Savona Marco Russo.

“Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire, speriamo che il Comune questa volta ci venga incontro e faccia quello che deve fare – esordisce il numero uno biancoblu -. Visto che sono passati 6 mesi di silenzio, a inizio anno noi ci siamo proposti come società per fare il manto erboso e spendere 450mila euro. Loro hanno fatto promesse, sono 6 mesi che non si sente nessuno e ci siamo dovuti rivolgere alla Regione. Ora preghiamo, non sappiamo più cosa fare”.

