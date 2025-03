Val di Vara, ‘San Patrizio de niatri’ a Torza

Domenica 30 marzo sarà una giornata di incroci, a Torza, in Val di Vara. Als’incontreranno agricoltori, artigiani, birre, persone e semi. La giornata comincerà con un mercatino di produttori della Val di Vara e non solo, che condivideranno i loro semi e i loro prodotti, senza troppe pretese. Un momento di scambio tra persone con, a seguire, pranzo, musica, laboratori sulla birra. La nuova birra Sona, coffee stout e Hopazia, una birra in rete dell’associazione delle Donne della birra. Dal mattino al tramonto, se ne berranno delle belle!