Verso Sampdoria-Frosinone: dubbio Cragno, chi con Coda? Margine d’errore quasi azzerato

La Sampdoria deve evitare la retrocessione in Serie C. Ci vorranno almeno tre vittorie nelle otto partite rimanenti per scongiurare il peggio. Solo così anche i pareggi potranno avere un senso e non tramutarsi in due punti persi e basta. E conviene iniziare a vincere da subito visto per evitare che la pressione diventi schiacciante.

Non sarà sulla carta un compito facile sabato alle 15 a Marassi contro il Frosinone. La formazione ciociara naviga in cattive acque ma ha vinto le ultime tre partite disputate e vive quindi un ottimo momento di forma. In casa Sampdoria, permane il dubbio portiere. I problemi all’anca mettono il punto interrogativo su Cragno. Il principale candidato per un’eventuale sostituzione dovrebbe essere Ghidotti, che torna però da un lungo periodo di inattività dopo l’infortunio. Alternative d’emergenza il terzo portiere Chiorra o i Primavera Ceppi e Tomasella. Prosegue dunque una stagione sfortunata (e in parte mal gestita) in tema portieri. Non il massimo quando saranno i dettagli a fare la differenza.

