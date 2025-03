Alassio, il Lions Club ricorda Carlo Levi nel 50^ anniversario della scomparsa

Alassio. Nel 2025 ricorre il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del pittore, scrittore ed intellettuale torinese Carlo Levi.

Come ricorda Luca Russo, presidente del Lions Club Alassio, Levi “amò la città di Alassio. Fu figura di riferimento per la cultura italiana non solo nel secolo breve ma ancora oggi incarnando, con la sua arte, i principi di libertà e il riconoscimento delle esigenze degli ultimi. Alassio, la collina, i colori del golfo e i tramonti sui contorti carrubi furono per lui ‘un ameno approdo dove fuggire dai drammi dell’esistenza’ e noi, con la coinvolgente guida della dottoressa Francesca Bogliolo, critica d’arte e curatrice di note mostre in giro per l’Italia, abbiamo voluto scoprire questa sensibilità”.

