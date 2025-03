A Camogli, da lunedì 31 marzo, la scalinata di collegamento tra via Bettolo e via Castagneto rimarrà chiusa fino a fine lavori per un intervento di manutenzione straordinaria. Si tratta della pedonale che inizia di fronte alla bocciofila e arriva in via Castagneto. Dovrà essere assicurato il passaggio del condominio noto come “provvidenza”.

» leggi tutto su www.levantenews.it