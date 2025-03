Cgil primo sindacato tra le rsu di Acam Acque: “Dai lavoratori lezione di partecipazione”

Con 95 voti su 200 Filctem Cgil si attesta come primo sindacato alla elezioni per il rinnovo delle rsu di Acam Acque/Ireti della Spezia (87 voti sono andati a Uiltec e 17 a Femca).

“Il giorno dopo l’esito delle elezioni per il rinnovo delle R.s.u. in tutto il Gruppo Iren, sento in dovere di far pervenire alle lavoratrici ed ai lavoratori i miei complimenti per la splendida prova di democrazia – dice Stefano Bettalli, segretario generale della Filctem Cgil della Spezia – in questi ultimi anni nel nostro Paese abbiamo assistito ad un progressivo distacco da parte dei cittadini dalla partecipazione attiva alla politica, sia sotto forma di volontariato e di militanza, sia di partecipazione vera e propria al voto. Tale situazione di malessere non ha colpito solo i partiti, ma, seppur in maniera minore, ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali, che da questa deriva negativa non sono esenti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com