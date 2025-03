D’Angelo: “Pio c’è, Salvatore e Duccio no. Pisa rimontabile, il finale di campionato deve essere un piacere”

“Pio sta bene, Salvatore e Degli Innocenti torneranno alla prossima”. Apre così la conferenza stampa pre Brescia Luca D’Angelo, che si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Lo Spezia rientra al Picco in uno scontro contro una squadra che lotta per salvarsi e contro cui non sarà facile fare risultato: “Il Brescia è una buona squadra con giocatori molto forti. Stanno vivendo un’annata particolare”, prosegue l’allenatore dello Spezia. “L’anno scorso le cose erano un po’ capovolte, loro lottavano per i playoff e noi per salvarci, ma il campionato di Serie B è così, difficile per chiunque. Il Brescia gioca a calcio, non si arroccano in difesa, mi immagino una partita aperta con possibilità di attaccare”.

Con Lapadula di rientro solo nella giornata di oggi, l’attacco dello Spezia sarà ridisegnato. Chi affianco a Pio? Diverse possibilità per le Aquile: “Di Serio è un’opzione, ma anche Kouda. Abbiamo Colak e Falcinelli che stanno bene. Due inizieranno la partita e due subentreranno, stanno tutti bene e da quel punto di vista sono calmo perché li vedo tutti bene”, racconta D’Angelo, che si concentra poi sul fattore esperienza: “I giocatori di esperienza sono molto importanti. Bisogna vivere questo finale di campionato non come un dovere ma come un piacere. L’anno scorso dovevamo salvare la squadra perché sarebbe stato delittuoso retrocedere con quella squadra, oggi abbiamo il piacere di giocarci qualcosa di importante. Dobbiamo provarci, ne abbiamo la possibilità, e mi aspetto questo atteggiamento da parte di noi, come squadra, ma anche come tifosi e tutto il resto”.

