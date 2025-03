Decreto Salva casa, in 300 al seminario organizzato dalla Regione: “Semplificare è importante”

Genova. Oltre 300 persone, tra amministratori e professionisti, hanno preso parte questa mattina alla seconda tappa del ciclo d’incontri per illustrare le novità introdotte dal decreto Salva casa e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale. Il seminario, organizzato dalla Regione Liguria su proposta dell’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, si è svolto all’interno della sala Quadrivium di via Santa Marta a Genova alla presenza del presidente Marco Bucci che ha introdotto i lavori.

In questo modo Regione Liguria vuole confermarsi leader a livello italiano per semplificazione e innovazione in campo urbanistico dando seguito a quanto portato avanti in questi anni, come la legge regionale sui sottotetti o quella sulla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di fornire risposte puntuali e all’avanguardia alle esigenze degli attori del processo edilizio, dalle istituzioni ai cittadini.

» leggi tutto su www.genova24.it