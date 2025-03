Entroterra, firmato il protocollo con altri 58 Comuni: dalla Regione fondi per oltre 50 milioni

Genova. Da oggi, cittadini, enti pubblici e imprese di altri 58 comuni dell’entroterra ligure, in particolare delle valli dell’Imperiese, della Fontanabuona, della Bormida Ligure e della Scrivia, potranno avere accesso alle prossime misure regionali dedicate alle aree interne a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027, PR FSE 2021-2027 e CSR Liguria 2023-2027.

I 58 comuni di queste aree interne si sommano ai 50 comuni delle Valli dell’Antola e del Tigullio, del Beigua Sol, della Valle Arroscia e della Val di Vara, le quattro aree per cui è già stato sottoscritto il protocollo d’attuazione dell’investimento territoriale integrato. Complessivamente, tra fondi già assegnati alle prime quattro aree e quelli previsti per le quattro nuove, si prevedono stanziamenti per oltre 50 i milioni di euro per le aree interne liguri tra fondi statali e finanziamenti provenienti dai bandi regionali.

