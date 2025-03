Giornata mondiale dell’endometriosi, in Liguria ambulatori dedicati in tutte le Asl

Genova. Si celebra venerdì 28 marzo la Giornata mondiale dell’endometriosi, malattia ginecologica benigna cronica, caratterizzata dalla presenza in zona di un tessuto simile all’endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero.

In Italia, secondo le stime pubblicate dal ministero della Salute, sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. Nel 2024, in Liguria 124 donne sono state ricoverate a causa delle forme più severe di endometriosi.

