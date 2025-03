Innamorarsi di una terra unica fra mare e montagna, comprarci casa e raccontarla ai francesi in un documentario. La storia del regista Pierre Meynadier

Una sala gremita e un’atmosfera carica di emozione hanno accompagnato la proiezione in anteprima del documentario “Cinque Terre entre mer et montagne” realizzato dal regista francese Pierre Meynadier a cura del’Alliance Française della Spezia negli spazi di Fondazione Carispezia. Il regista, originario di Limoges, stabilitosi da tempo a Marsiglia, è passato per caso nella provincia spezzina e si è innamorato dei panorami delle Cinque Terre, tanto da decidere di acquistare casa e fermarvisi per buona parte dell’anno. “Risiedo sei mesi a Camedone e sei mesi in Brasile. Ma come? Non conoscete Camedone? È proprio sopra Riccò del Golfo!”, esclama a margine dell’incontro. L’espressione è significativa di ciò che Meynadier intenda come “Cinque Terre”, ovvero l’insieme geografico, culinario, agricolo, sociale, che l’occhio riesce ad abbracciare da un promontorio a picco sul mare: dal Mesco alle Apuane. Lui, che ha ripreso Cuba, la Tunisia, la Cina, l’Argentina, la Birmania,… ha scelto Camedone. “Il documentario francese fa ancora oggi la differenza – introduce in apertura Meynadier – anche se il cinema francese è perso, la parte documentaristica ha mantenuto la sua importanza a livello mondiale. Nello specifico questo film rientra nella categoria documentaire découverte, un genere a cui sono obbligato ad adattarmi. Ormai devo parlare della mia carriera in decenni, inizialmente la tendenza era quella di girare film etnologici e antropologici per scoprire luoghi popoli e culture esotiche del mondo, poi la società si è evoluta e l’interesse si è spostato verso una scoperta del viaggio più ludica, culturalmente non approfondita anche se valida”. “La struttura è quella richiesta dalle catene televisive contemporanee con cui Pierre Meynard ha un lungo rapporto di collaborazione – interviene Mireille Duchamp per Alliance Française, guida turistica che ha contribuito alla produzione del film –, ma stiamo preparando un altro filmato più storico, di livello più alto, lo abbiamo già anticipato ad alcune emittenti. Ho conosciuto Pierre per caso e l’ho accompagnato a conoscere la zona. È un luogo dove non troviamo le grandi famiglie storiche come a Firenze, qui è l’uomo che ha fatto il territorio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com