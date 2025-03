Intelligenza artificiale, a Genova il 25% delle imprese la usa ma domina ancora l’incertezza

Genova. Nel 2024, in Italia, soltanto l’11,4% delle imprese utilizza l’intelligenza artificiale, e queste imprese si concentrano al Nord. Il settore che la utilizza maggiormente è quello dei servizi (75%) mentre manifatturiero e commercio si fermano al 10%. I dati emergono dall’osservatorio dei Pid (i Punti impressa dgitale delle Camere di Commercio) a cura di Dintec e riguardano le imprese che si rivolgono agli uffici della rete camerale per un supporto nell’affrontare la transizione digitale. A Genova, risulta che la percentuale di imprese che utilizzano l’intelligenza artificiale abbia fatto un balzo in avanti nel 2024, salendo dall’11% del 2021 al 25%, ma le incertezze e le resistenze sono ancora molte.

I dati emergono dal convegno organizzato oggi e domani alla Camera di Commercio dal Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità dell’Università di Genova, intitolato “SMEs in dialogue on AI between the two sides of the ocean”.

