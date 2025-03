Massini, Minaccioni, Jannacci e il Trio Servillo, Girotto, Mangalavite i primi nomi di LericiLive 2025

Tornerà anche nel 2025 LericiLive, tra musica, parole e risate. Tra gli spettacoli a pagamento, il drammaturgo vincitore di 5 Tony Awards Stefano Massini e la comica Paola Minaccioni, che si esibiranno alla Marinella a San Terenzo; tra quelli gratuiti, Paolo Jannacci e il Trio Servillo, Girotto, Mangalavite, in un omaggio a Lucio Dalla, che saranno invece ospiti in Rotonda Vassallo. “Più avanti annunceremo anche un paio di sorprese su San Terenzo, ma non posso dire di più, ci stiamo ancora lavorando!”, dice Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici. “Già dallo scorso anno abbiamo trasferito parte degli eventi sulla Marinella a San Terenzo, una cornice perfetta per i nostri eventi, racchiusa e coinvolgente – aggiunge Saisi -. Dopo la messa in sicurezza torniamo a godere a pieno di un angolo di paradiso del nostro territorio, interdetto per oltre dieci anni, sia di giorno che di sera”.

La rassegna, organizzata dal Comune in collaborazione con AD-Eventi. I biglietti per le serate a pagamento saranno disponibili sui circuiti digitali VivaTicket e TicketOne a partire dal prossimo 1 aprile.

