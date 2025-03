Meteo, sulla Liguria giornata primaverile con temperature oltre 20 gradi

Genova. Una goccia fredda va rapidamente ad isolarsi tra Ionio e Mar Egeo, garantendo una rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali sul Nord Italia. Tempo asciutto e dai connotati primaverili sulla Liguria, ove non si esclude però qualche fenomeno di instabilità pomeridiana. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 27 marzo

Cielo e fenomeni

Nottata e prima mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi sul settore Centro-Occidentale e con il transito di nuvolosità alta stratificata su quello Orientale. A partire dalle ore centrali nuvolosità cumuliforme nelle aree del profondo entroterra con precipitazioni deboli e localizzate, più probabili su Imperiese interno e sul comparto di Alpi Marittime e Liguri. Velature in progressivo aumento nel corso del pomeriggio da Levante a Ponente.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutti i settori per l’intero periodo con locali rinforzi sulle zone soggette a fenomeni di “compressione” locale (più probabile sulla Riviera di Ponente).

Mari

Poco mossi o quasi calmi

Temperature

Stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi in costa, stazionarie o in lieve aumento le massime ( Picchi massimi superiori ai +21/+22 gradi nelle zone interessate da fenomeni di “compressione” locale). Sulla costa minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 16 e 23 gradi. Nell’interno minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 11 e 16 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 28 marzo

Cielo e fenomeni

Tempo stabile e soleggiato con nuvolosità alta stratificata in estensione sui settori Centro-Orientali. Locali fenomeni di instabilità pomeridiana nell’entroterra di Ponente e sulle vette Avetane. Aumento della copertura nuvolosa a partire dalla serata (seguire i prossimi aggiornamenti).

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionali in nottata e mattinata. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio.

Mari

Quasi calmi in mattinata, in aumento fino a poco mossi o localmente mossi in serata

Temperature

Stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi, più marcato sui versanti padani

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 29 marzo

Un rapido impulso instabile, legato all’ingresso di una goccia fredda in quota, porta ad un veloce peggioramento delle condizioni meteo: rovesci in estensione dall’entroterra di Levante al settore centrale in giornata. Più asciutto a Ponente con schiarite sull’Imperiese. Mari in aumento fino a mossi. Ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature in lieve diminuzione, più apprezzabile in serata (seguire i prossimi aggiornamenti).