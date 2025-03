Municipi, la “ex” Giorgia Mannu prova a strappare la Valpolcevera al Pd

Genova. E’ stata presentata questa mattina a Certosa la candidatura di Giorgia Mannu alla presidenza del municipio Valpolcevera. L’incontro, che sarà il primo di nove da parte del centrodestra nei rispettivi municipi cittadini, si è svolto alla presenza del candidato sindaco Pietro Piciocchi e della candidata vicesindaca Ilaria Cavo. “A testimonianza di una squadra compatta, radicata sul territorio e determinata a rilanciare una vallata strategica per Genova”, dicono dal comitato elettorale di Piciocchi.

Giorgia Mannu, avvocata, attiva da anni in Valpolcevera anche in politica visto che in passato aveva militato nel Pd e che è invece passata a Vince Genova, ha spiegato così la sua scelta: “Sono una cittadina e abitante della Valpolcevera e amo questo territorio – dice – ho deciso di accettare la candidatura alla presidenza di questo municipio perché ritengo fondamentale ascoltare i cittadini e lavorare in sinergia con l’amministrazione per lo sviluppo della valle, per una rigenerazione urbana, secondo i progetti già presentati dell’area ex Facchini e Green Logistic Valley”.

