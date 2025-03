Natale: “Vicenda lavoratori ex Coopservice finalmente verso soluzione positiva”

“La dolorosa vicenda dei lavoratori ex Coopservice va finalmente verso una soluzione positiva. Oggi è arrivato l’impegno dell’assessore regionale Nicolò di intercedere con atti formali presso Asl5 affinché i prossimi procedimenti di assunzione di oss avvengano attingendo per il 50% dalla graduatoria ex Rossomando, che tiene conto di chi ha prestato servizio durante i difficilissimi mesi del Covid. Sono molto soddisfatto”. Lo annuncia in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico, al termine della riunione della commissione capigruppo con audizione dei sindacati Cgil, Faisa e Nursing Up.

“Sono stati anni di interrogazioni in consiglio regionale, discussioni e tavoli in cui ci è sembrato spesso di scontrarci contro un muro di gomma – prosegue Natale -. Oggi finalmente, grazie all’emendamento alla legge finanziaria del 2021 presentato dalla senatrice Rossomando, si apre uno scenario in cui abbiamo sempre creduto e per cui abbiamo sempre lavorato al fianco dei lavoratori che si erano sentiti scaricati una volta finita l’emergenza. Un risultato reso possibile dalla disponibilità dell’assessore Nicolò e dall’impegno dei sindacati presenti questa mattina. Non abbiamo mai mollato e non lo faremo neanche nei prossimi mesi fino alla formalizzazione degli impegni alle assunzioni ricevuti oggi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com