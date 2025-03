Nuovo piano del commercio comunale, le autorizzazioni alle nuove aperture saranno a punteggio

Genova. L’introduzione di aree chiamate “centri storici commerciali”, come possono essere i centri dei quartieri periferici (Bolzaneto, Sestri Ponente, Molassana per fare alcuni esempio) e che avranno le stesse tutele dei “centri storici” tour court. Perimetri di rispetto per quelle stesse aree dove saranno introdotti limiti specifici per la superficie di vendita delle attività di nuova autorizzazione. E poi ancora un sistema “a punteggio” che consentirà al Comune di Genova di autorizzare le nuove aperture sulla base di alcuni parametri che favoriscano l’occupazione, il mantenimento della rete di negozi di vicinato, la miglioria di marciepiedi e illuminazione e la mobilità green.

Sono le principali novità – e gli obbiettivi – del piano comunale del commercio approvato dalla giunta, su proposta dell’assessora al Commercio Paola Bordilli e del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi. Il piano dovrà passare, per essere varato, attraverso l’approvazione del consiglio comunale. Il voto dovrà avvenire quindi entro l’ultima seduta prima dello stop per le comunali, quindi entro l’8 aprile. Altrimenti, se ne riparla (almeno) dopo il 26 maggio.

