Ora legale: in funzione nella notte tra sabato e domenica; dormiremo un’ora in meno

Arriva l’ora legale: accade come ogni anno l’ultimo fine settimana di marzo, precisamente nella notte tra sabato 29 e domenica 30. Alle due di notte le lancette balzano avanti di un’ora. In pratica si dormirà un’ora in meno, ma nel giro di due o tre giorni ci adegueremo. Computer e telefonini cambiano automaticamente l’ora; chi non ha dispositivi automatici sugli orologi deve provvedere a spostare le lancette.

Il ritorno all’ora solare, questa volta dormendo un’ora in più, avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre.

» leggi tutto su www.levantenews.it