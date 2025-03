Overtourism e affitti a lungo termine, Bucci: “Stiamo lavorando alla creazione di un fondo per offrire tutele ai proprietari”

Negli ultimi anni, la Liguria ha visto un’esplosione degli affitti turistici a breve termine, spinti dalla crescente domanda di viaggiatori che cercano soluzioni flessibili e confortevoli per il loro soggiorno. Tuttavia, questa tendenza ha avuto un impatto significativo sul mercato immobiliare locale, rendendo sempre più difficile per residenti e giovani coppie trovare case in affitto a lungo termine.

Proprio per rispondere a questa problematica, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato un progetto regionale volto a incentivare gli affitti a lungo termine e sostenere i proprietari di immobili che oggi preferiscono destinare le loro proprietà agli affitti brevi.

Durante il convegno sul decreto ‘Salva Casa’ tenutosi a Genova, Bucci ha sottolineato l’importanza di garantire maggiore sicurezza ai proprietari di immobili affinché considerino con maggiore fiducia l’opzione degli affitti lunghi. “Dobbiamo aiutare le coppie a trovare l’affitto mettendo delle garanzie”, ha dichiarato il presidente regionale, spiegando che si sta lavorando a un sistema che offra tutele ai proprietari per rendere il mercato degli affitti a lungo termine più attrattivo rispetto ai bed & breakfast.

