Porto Venere, auto in divieto di sosta impedisce il transito di un autobus: traffico bloccato per oltre mezz’ora

Oltre mezz’ora di attesa, in coda, a causa di un’auto parcheggiata dove non si poteva e che impediva il transito di un autobus. E’ accaduto oggi pomeriggio a Porto Venere e il fatto che fuori dai finestrini ci fosse il panorama mozzafiato del canale e della Palmaria non ha consolato più di tanto gli sfortunati automobilisti che si sono trovati incolonnati in Via Garibaldi (che dopo il tornante di Piazza Bastreri cambia nome in Via Olivo) senza nemmeno sapere quale fosse il problema, o quasi.

Sì, perché avrebbero potuto scoprire la causa dell’ingorgo attraverso la denuncia fatta su Facebook dalla consigliera comunale di opposizione Francesca Sacconi, ma soprattutto perché, come afferma la stessa Sacconi, non è certo la prima volta che un’auto in divieto di sosta o semplicemente parcheggiata un po’ al di fuori dalle linee degli stalli blocca la circolazione impedendo a un bus o a un pullman di passare.

Alcuni abitanti e alcuni passanti hanno preso in mano la situazione cercando di spostare l’auto di peso e quando sembrava che l’operazione stesse funzionando la proprietaria del veicolo è comparsa e ha spostato la vettura, mettendo fine al blocco del traffico che ha coinvolto ben tre corse Atc. Per sua fortuna la vicenda si è conclusa anche senza multe, visto che le telefonate per richiedere l’intervento della Polizia locale di Porto Venere sono rimaste senza risposta.

