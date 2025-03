Rassegna “Talk Musica e Ambiente” a Loano, il 28 marzo incontro con Enrico de Angelis

Loano. Venerdì 28 marzo a Loano torna la rassegna TALK Musica e Ambiente curata dai giovani di YEPP Loano nell’ambito del progetto “Riprendiamoci il futuro”, promosso da Comune di Loano e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il bando “Giovani in Biblioteca” e dalla Fondazione A. De Mari nell’ambito del progetto “Scuola come casa”.

Alle 21 nella biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si svolgerà il quarto talk dedicato a temi musicali. I giovani hanno scelto come ospite per la puntata del podcast “Storia e storie di musica” il giornalista e critico musicale Enrico de Angelis autore del libro “Coltivo una rosa bianca. Antimilitarismo e nonviolenza in Tenco, De André, Jannacci, Endrigo, Bennato, Caparezza” (Volo Libero editore, 2020).

