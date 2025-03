Sanità, disavanzo ufficiale verso quota 100 milioni ma Bucci assicura: “Quello vero è 19 milioni”

Genova. Potrebbe superare i 100 milioni di euro il disavanzo “apparente” della sanità in Liguria, anche se il buco vero e proprio resta al momento di 19,2 milioni, come emerso dall’ultima informativa in consiglio regionale. Lo ha spiegato il presidente Marco Bucci fermandosi a parlare coi giornalisti al termine del punto stampa dopo la seduta di giunta in piazza De Ferrari.

“Ci sono soldi che arriveranno nel 2025 e serviranno a coprire costi del 2024“, ha ribadito Bucci spiegando la ragione per cui negli atti ufficiali al momento disponibili – una delibera di giunta del 13 marzo e un disegno di legge con la variazione di bilancio depositato il 24 marzo – la cifra destinata a ripianare del disavanzo è di 62 milioni.

