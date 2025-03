‘Santa’: alla “Casa del pensiero” si riflette sul tema “Al ristorante come a teatro”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Il secondo seminario della Casa del Pensiero 2025 avrà luogo dal 28 al 30 marzo a Santa Margherita Ligure nella suggestiva cornice di Villa Durazzo. Sedici studenti dell’Università di Genova provenienti da dipartimenti diversi: Scienze Politiche, Lettere, Dafist, Scienze del Turismo, Giurisprudenza e dagli Istituti Alberghieri Marco Polo, Bergese e Marsano incontreranno, per tre giorni interi, Fausto Arrighi, lo storico Direttore della Guida Michelin Italia. Insieme dialogheranno sul tema “A Ristorante come a Teatro”, con l’obbiettivo di riflettere su come migliorare la ristorazione e l’accoglienza turistica contemporanea. Così sintetizza Arrighi le suggestioni che proporrà agli studenti: “Che lo vogliate o no, un buon piatto è anche scoperta, brivido, stupore, sogno, prodigio, affinità, adorazione, qualche volta disappunto e delusione. Se non fosse tutto questo si chiamerebbe solo cibo.“

