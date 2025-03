Sestri: scooter a fuoco all’uscita delle gallerie di Sant’Anna

Un incendio si è sviluppato in uno scooter mentre transitava lungo la via Aurelia nelle gallerie di Punta Sant’Anna, tra cavi di Lavagna e Sestri Levante. La persona alla guida è riuscita a fermarsi a lato della strada e scendere dal mezzo prima che le fiamme avvolgessero l’intero mezzo. Da Chiavari intanto giungevano i vigili del fuoco avvertiti da un passante. Fortunatamente il centauro non ha subito né ustioni né è rimasto intossicato dal fumo. Il mezzo è praticamente distrutto. Il rogo si è certamente sviluppato peer una perdita di benzina o un attrito tra parti del motore. Il traffico ha riportato lievi rallentamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

