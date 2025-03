Sottosegretari e nuovi assessori, Bucci spezza in due la riforma: “Sono cose diverse”

Genova. La riforma dello Statuto della Regione Liguria varata dalla giunta Bucci si divide in due tronconi: da una parte il provvedimento per avere più assessori (e consiglieri) a seconda delle leggi nazionali, dall’altra la possibilità di nominare fino a quattro sottosegretari. Di cui, conferma il governatore durante il punto stampa settimanale, “potremmo anche non avere bisogno”.

Il testo, comprensivo di entrambe le misure oltre ad altre disposizioni, era stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale lo scorso 4 marzo. Per l’entrata in vigore servirebbe una seconda deliberazione a distanza di almeno due mesi, poi entro tre mesi un quinto dei consiglieri o 50mila elettori potrebbero chiedere il referendum, che dovrebbe svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Il Pd aveva già annunciato battaglia attraverso la strada della consultazione popolare, ma la mossa di Bucci adesso potrebbe scombinare i piani dell’opposizione.

