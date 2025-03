Confartigianato organizza un corso per movieri

Riceviamo da Confartigianato La Spezia

Confartigianato La Spezia organizza i corsi per i cosiddetti “movieri”, quei preposti e lavoratori adibiti alla pianificazione, al controllo e all’apposizione della segnaletica in presenza di traffico. Dal punto di vista della sicurezza infatti la gestione del traffico dei cantieri stradali è una questione molto delicata. I movieri delimitano l’ambito del cantiere stradale ai fini della sicurezza della circolazione stradale e regolano i sensi unici alternati su autostrade, strade provinciali, strade comunali, ecc. Questi operatori in base all’Accordo Stato Regioni devono essere in possesso di specifiche conoscenze per svolgere in sicurezza l’attività. Confartigianato organizza dal 2 aprile il corso per gli operatori (8 ore), il corso per i preposti (12 ore) ed il corso di aggiornamento (6 ore). il ‘moviere’ è molto meglio di un semplice semaforo perché grazie alla sua attenzione e gestione può favorire lo scorrimento con flessibilità, mentre un semaforo funziona ininterrottamente e sempre allo stesso modo. Il corso da moviere interessa le aziende di edilizia, lavori stradali, manutentori del verde, segnaletica, soccorso stradale, ecc. Il corso si svolgerà nelle aule formative di Confartigianato La Spezia mentre la parte pratica in una struttura di addestramento. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286604-32 oppure scrivere una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

