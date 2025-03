D’Angelo: “Non abbiamo perso per Chichizola. Questo finale dobbiamo vivercelo con maggiore serenità”

“Non avremmo meritato di perdere. Il risultato è negativo e quella è la cosa che mi fa arrabbiare, non che ce l’abbia con i calciatori. Il risultato non è giusto ma succede nel calcio”. Con tanta amarezza parla così Luca D’Angelo, subito dopo il ko dello Spezia contro il Brescia. Una sconfitta che fa male e che spegne quell’entusiasmo per la promozione diretta, che ormai si fa sempre più complicata. Ma che per D’Angelo non deve cancellare quanto di bello fatto fin qui: “Siamo partiti per salvarci senza soffrire come l’anno prima e ci siamo salvati subito. Non penso che la squadra oggi fosse nervosa, spesso in casa andiamo sotto ed è difficile recuperare. Oggi abbiamo creato molto, il migliore in campo è stato il portiere del Brescia. Le tensioni che abbiamo sono positive, l’anno scorso era diverso perché con una retrocessione molti di noi avrebbero finito la carriera. Dovremmo viverci questo momento con maggiore serenità”, spiega.

Un ko che arriva dopo un errore importante di Leandro Chichizola, che il tecnico ci tiene a difendere: “Chichizola ha sbagliato sul gol ma non è pensabile che la sconfitta sia determinata dall’errore di un singolo dopo tre minuti. C’era tanto tempo per recuperare, abbiamo fatto tanti errori. Se sbaglio il portiere è più evidente, un gol si può prendere. Penso si sia esagerato sul fronte Chichizola in questi mesi, ma ho una mia idea che tengo per me. Ho letto che c’è un’imposizione societaria per far giocare Gori: chi lo scrive non mi conosce minimamente. C’è una sola persona che può impormi qualcosa ed è mia madre Flora e non penso conosca né Gori né Chichizola. Se viene a dirmi di far giocare Djankpata, per esempio, domani gli do la 10 e la fascia di capitano. Ma se qualcun altro prova a impormi qualcosa è la volta buona che faccio esattamente il contrario”.

