Dopo la sentenza del Tar, Azione: “Biodigestore di Saliceti rappresenta un’iniziativa significativa”

“Con la sentenza del Tar, che respinge l’ultimo ricorso del Comune di Santo Stefano Magra contro la realizzazione del biodigeatore in area Saliceti, si chiude l’annoso scontro tra gli enti Regione, Provincia e Comuni interessati. Azione La Spezia, convinta sostenitrice della realizzazione delle infrastrutture utili allo sviluppo economico e tecnologico del territorio e del Paese nel rispetto dei vincoli ambientali e della salute pubblica, auspica una rapida e trasparente realizzazione dell’impianto, che porti vantaggi all’intera comunità ligure, in termini di rispetto degli obblighi di smaltimento, di risparmio economico ed energetico, di introiti derivanti dall’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, di occupazione e di rispetto delle normative di igiene ambientale e salute”.

La nota prosegue: “L’impianto sarà destinato al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (la FORSU, il cosiddetto “umido”) e della frazione “verde” (sfalci e potature), e tratterà, una volta entrato a regime, 60.000 tonnellate all’anno di materiale. Il trattamento, realizzato attraverso una fase anaerobica, consentirà di produrre oltre 6 milioni di metri cubi/anno di biometano sostenibile, che sarà immesso nella normale rete di distribuzione gas e destinato all’autotrazione, e oltre 30.000 tonnellate/anno di compost di qualità che verrà utilizzato in agricoltura e nella vivaistica come biofertilizzante. L’area scelta per l’impianto copre 60.000 mq, con la possibilità di edificare strutture coperte su 25.000 mq.

La sua posizione strategica garantisce ottimi collegamenti con le reti autostradale e ferroviaria, riducendo l’impatto sulla viabilità ordinaria. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 40 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valere sul PNRR, su un investimento totale di circa 52,4 milioni di euro. La decisione di localizzare l’impianto a Saliceti è stata oggetto di dibattito, ma studi tecnici, ambientali e geologici hanno fugato ogni dubbio sulla correttezza della scelta dell’area. In sintesi, il Biodigestore di Saliceti rappresenta un’iniziativa significativa per il trattamento sostenibile dei rifiuti organici, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile e al miglioramento della qualità del suolo attraverso il compostaggio”.

