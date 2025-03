Fiorenzo Abruzzo è il nuovo presidente provinciale dell’Auser

Fiorenzo Abruzzo è stato eletto nuovo presidente Auser della provincia della Spezia. L’elezione è avvenuta nell’assemblea congressuale dei soci di Odv e Aps della Spezia che si è svolta presso la sede dell’Università popolare. Presenti all’elezione Fulvia Veirana presidente Auser Liguria, Laura Ruocco segretaria provinciale dei pensionati Cgil,è intervenuto anche Daniele Lombardo della segretaria generale Cgil La Spezia.

Il presidente è intervenuto dicendo che: “Comunità, giustizia sociale, passione” sono le tre parole chiave che caratterizzano questa fase congressuale, e rappresentano la grande comunità Auser: intergenerazionale, aperta, partecipata, vitale. L’ Auser è un’associazione che opera nel campo del volontariato e della promozione sociale, e nella nostra provincia conta su 5 sedi, 1000 soci, oltre 200 volontari. Sono Tanti gli impegni che ci attendono, ma innanzitutto ringrazio i volontari per il lavoro svolto in questi anni, ribadendo che necessita incrementare le iniziative, i soci, i circoli, i volontari. Inoltre dobbiamo cercare di fare rete con le altre associazioni del terzo settore per dare risposte più esaustive alla comunità. Tra gli obiettivi ci sono il rilancio del servizio di accompagnamento sociale Filo d’Argento, per assicurare quanta più solidarietà possibile nella piena sostenibilità economica, la riorganizzazione e il consolidamento della presenza sul territorio, attraverso un piano condiviso di funzionamento dei rapporti tra Auser provinciale e circoli territoriali. Nel 2024 Auser ha effettuato, grazie al servizio Filo d’Argento, oltre 2350 trasporti sociali per circa 61.000 mila km percorsi; i volontari attivi nel 2023 erano 200 su base provinciale con 20 enti convenzionati. Tutte le nostre attività naturalmente sono legate al sociale, Auser fornisce un supporto fondamentale attraverso i propri volontari alle amministrazioni pubbliche nella gestione di tanti servizi.

“Si va dall’accoglienza nei musei, all’attraversamento scolastico, dall’accompagnamento sugli scuolabus, passando per i trasporti delle persone con disabilità o anziane/i che hanno la necessità di spostarsi verso servizi pubblici o privati”.

“Il nostro intento è di portare avanti e migliorare, ha spiegato il presidente, il lavoro svolto negli anni precedenti” La presidente regionale di Auser Fulvia Veirana ha evidenziato che “il congresso Auser ha una valenza importante, quello di dare voce agli associati e alle associate, per condividere e discutere il programma contenuto nel documento congressuale declinato nei vari territori, con le azioni della nostra rete. I principi naturalmente sono quelli della solidarietà, della tutela dei diritti, a supporto delle persone, favorendo l’invecchiamento attivo e contrastando ogni giorno tutte le solitudini, che sono un generatore di patologie”.

Concludendo il neo presidente ribadisce che : “Il nostro obiettivo è anche quello di praticare la solidarietà tra le generazioni, non solo all’interno delle famiglie ma anche attraverso luoghi dove promuovere questo scambio. Siamo dei sensori dei bisogni della società, nell’interlocuzione costante con le istituzioni pubbliche, continua dicendo che è in atto un proficuo rapporto con Spi e Cgil, molto positivo, dal quale possono nascere tavoli di confronto, sui temi dell’invecchiamento attivo e sulla promozione del valore del volontariato”.

Al termine dell’assise provinciale è stato nominato il nuovo Ufficio di presidenza che si completa con Graziella Beccari come vice presidente, Franca Comparoni e Graziella Bettinotti, ed i Comitati Direttivi Odv e Aps composti da Fiorenzo Abruzzo -Beccari Graziella- Bertelà Adele-Castagna Domenico-Castagna Chiara-Colombo Giovanna-Pucci Emilia -Tarantini Nadia-Ruocco Laura- Ferrari Milda- Bertolotti Graziana-Raineri Mauro- Ricci Claudia- D’Ammacco Francesco- Di Marzio Carla-Ruolo Antonio.

