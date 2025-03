Fontanegli, al via i lavori per la messa in sicurezza della strada: riapertura nelle prossime ore

Genova. E’ stata firmata questo pomeriggio l’ordinanza che dà il via libera ai lavori di messa in sicurezza di via San Colombano, vale a dire la strada che collega il borgo di Fontanegli con Bavari, in Val Bisagno. L’incarico è stato affidato ad Aster che provvederà nelle prossime ore a iniziare i lavori di sistemazione del versante il cui dissesto ha obbligato la chiusura completa della carreggiata in via cautelativa.

La riapertura quindi potrebbe essere questione di poche ore, forse già entro l’inizio della prossima settimana. Una buona notizia per i residenti della zona che da mercoledì mattina si sono visti chiudere una strada molto importante per raggiungere le scuole di Sant’Eusebio e tutto il levante cittadino.

» leggi tutto su www.genova24.it