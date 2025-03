Funivia del Lagaccio, Piciocchi: “Il via libera da Roma non arriverà prima del voto”

Genova. Era già piuttosto chiaro ma oggi anche il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi, ha confermato che l’iter di approvazione della funivia tra la stazione marittima e forte Begato, detta anche funivia del Lagaccio, non avrà ulteriori sviluppi prima delle prossime elezioni comunali.

“Abbiamo presentato la pratica all’Ansfisa (agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr) a dicembre e l’organismo ha sei mesi per esprimersi quindi non penso proprio che il via libera arriverà prima delle elezioni”, ha detto Piciocchi stamani a margine della presentazione della candidata del centrodestra al municipio Centro Est, Federica Cavalleri.

» leggi tutto su www.genova24.it