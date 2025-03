Gli ultras in corteo prima di Spezia-Brescia, la Curva Ferrovia entrerà all’ottavo minuto

Gli ultras in corteo prima di Spezia-Brescia. Un gran numero di tifosi dello Spezia, oltre cinquecento anime, si sono dirette verso lo stadio Picco a piedi, dal cuore del centro della città e una volta arrivati all’impianto di viale Fieschi hanno deciso di non entrare, quantomeno per i primi otto minuti. “Di fronte a una situazione che si protrae ormai da anni non gettiamo la spugna, ma rilanciamo spronando la piazza a far sentire la propria voce e vicinanza ai ragazzi colpiti dalle ultime diffide”, avevano scritto negli scorsi giorni.

