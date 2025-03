Green ports Pnrr, pubblicato il bando di finanziamento per l’acquisto di mezzi elettrici

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato il bando per l’acquisizione di proposte di intervento da parte di privati concessionari e terminalisti operanti nelle aree portuali di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure, nell’ambito del finanziamento Green Ports PNRR, per l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici.

L’iniziativa è parte di un ampio piano di interventi e misure programmate dall’AdSP per ridurre gli impatti ambientali delle attività portuali coniugando efficienza energetica, crescita economica e occupazionale, tutela dell’ambiente e della vivibilità dei territori in stretta vicinanza con i porti del sistema del Mar Ligure Occidentale.

Con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 8 milioni di euro, il bando incentiverà l’adozione di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica finanziando l’acquisto di mezzi di trasporto elettrici utilizzati per le attività svolte in ambito portuale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti generati dai motori endotermici.

