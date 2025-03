Genova. Per il secondo anno consecutivo calano le assunzioni con contratto di lavoro dipendente in Liguria.

Il dato arriva dall’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria, che ha elaborato quelli di Inps, secondo cui in Liguria nel 2024 ci sono state 213.277 assunzioni totali, in calo dell’1,6 per cento rispetto al 2023. In un anno ci sono state dunque 3.358 assunzioni in meno.

