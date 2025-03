La comunità turca in piazza: “Ai genovesi chiediamo di non fregarsene, può succedere ovunque”

Genova. “Cosa chiediamo ai genovesi? Che non se ne freghino di quello che sta succedendo. Quello che avviene in Turchia può avvenire ovunque“. Lidya, 20 anni, è una dei manifestanti della comunità turca che si sono radunati oggi in piazza Matteotti per chiedere la liberazione di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale oppositore politico di Erdoğan, e in solidarietà verso “chi subisce violazioni dei diritti umani e lotta per la giustizia e la democrazia, ovunque si trovi”.

Davanti a Palazzo Ducale si sono ritrovate una cinquantina di persone, in gran parte giovani, con bandiere turche e numerosi cartelli in diverse lingue: “Gridiamo perché hanno silenziato la giustizia”, “La libertà non tace, Imamoglu non è solo”, “Resisto come una turca”, “Erdo-gone”, “Capisci che la situazione è grave quando anche i greci si uniscono alle proteste”.

