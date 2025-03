La Cub Trasporti incontra il prefetto: “Perplessità sul futuro del trasporto pubblico locale alla Spezia”

“Stiamo vivendo un periodo di grande criticità nel trasporto pubblico locale alla Spezia, per questo la delegazione della CUB Trasporti ha richiesto un incontro che si è tenuto con il prefetto per affrontare le molteplici problematiche che affliggono il settore e discutere di possibili interventi urgenti. Questo incontro ha evidenziato una situazione che non può più essere ignorata: il trasporto pubblico locale oggi è al limite della sostenibilità, rappresentato da lavoratori sotto pressione e un servizio per l’utenza sempre più compromesso. Il trasporto pubblico locale spezzino è al centro di una crisi gestionale che da anni penalizza lavoratori e cittadini. È evidente il trend che porta a ricorrere troppo spesso a turni straordinari e a modifiche dei riposi che vanno a gravare costantemente sul personale viaggiante e, nonostante i sacrifici dei dipendenti, la carenza di organico persiste e si aggrava ulteriormente anche a causa della “fuga di lavoratori” verso altre realtà”. Lo afferma in una nota la Cub Trasporti La Spezia, facendo il punto sull’incontro con il prefetto Andrea Cantadori.

“È stato affrontato come tema centrale dell’incontro anche l’emorragia di personale senza precedenti che, pur essendo questo un fenomeno che coinvolge la categoria a livello nazionale, risulta particolarmente grave alla Spezia a causa della ormai inadeguata qualità lavorativa. Nel biennio 2023-2024 si sono registrate ben 16 dimissioni volontarie, rispetto alle 3 del biennio 2018-2019. Inoltre, la gestione “in house” del Tpl, modalità peraltro concettualmente condivisibile, ha evidenziato gravi lacune, tra cui il blocco del turnover, l’assenza di adeguati investimenti infrastrutturali, senza contare il mancato aggiornamento del contratto integrativo aziendale, fermo al 1997. Durante l’incontro – proseguono dalla Cub Trasporti – sono state evidenziate inoltre alcune scelte aziendali inadeguate, come l’assegnazione di risorse ai vertici invece che al miglioramento delle condizioni lavorative. In aggiunta a questa situazione, la provincia della Spezia ha subito un’ingiusta penalizzazione nella distribuzione dei fondi regionali aggiuntivi per il Tpl, con una quota del solo 4,4% anziché del 12,3%, che dovrebbe corrispondere a una perdita di circa 500.000 euro nel 2025”.

