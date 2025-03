La rinascita e il futuro di Lucia Annibali: “Ascoltiamo i ragazzi e diamo loro gli strumenti per capire cosa sono giusto e sbagliato”

“La rinascita per me direi che è arrivata quasi subito, già quando io ero Pronto soccorso e poi in ambulanza, perché mi sono messa nell’ordine di idee che mi aspettava un percorso molto difficile, impegnativo e però ce la dovevo fare. Ogni giorno ho messo la mia forza di volontà”. A parlare è Lucia Annibali l’avvocata che nel 2013 diventò, suo malgrado, il simbolo della violenza di genere: un uomo che non si era rassegnato alla fine di una relazione la sfigurò con l’acido. Il percorso di Annibali è stato delicato, sempre sotto i riflettori, ma non si è mai data per vinta. Ha preso in mano la sua vita è oggi non è solo un simbolo ma una figura centrale per testimoniare che l’amore non sfigura e non uccide. Un concetto chiave che devono comprendere gli adulti di oggi ma che deve essere parte integrante nella vita dei giovani: ragazzi e ragazze che si spera nella vita possano acquisire gli strumenti giusti.

Oggi pomeriggio Lucia Annibali era alla Spezia, al Sunspace di Via Sapri, dove ha presentato il libro “Il futuro mi aspetta”, edito da Feltrinelli, scritto con la coautrice Daniela Palumbo. L’evento rientrava nella rassegna della Ewmd spezzina dal titolo “Parole in dialogo: autori in primo piano” . Una sala gremita ha accolto Annibali che ha condiviso il palco con la giornalista del Corriere della Sera Jessica Chia, Raffaella Paita senatrice di Italia viva e di Ewmd della Spezia. In apertura la presidente della Ewmd provinciale Marina Magnani ha definito Lucia Annibali “una donna roccia”. “Oggi presentiamo il suo secondo libro e ci mette di fronte a due domande inquietanti e tragiche: qual è il confine tra una struggete passione e un’ossessione morbosa e quando l’amore si trasforma nel suo contrario”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com