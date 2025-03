Lavoro, Cgil: “Per il secondo anno consecutivo calano le assunzioni in Liguria”

Liguria. Per il secondo anno consecutivo calano le assunzioni con contratto di lavoro dipendente in Liguria. I dati Inps pubblicati ieri ed elaborati dall’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria indicano 213.277 assunzioni totali nel 2024, in calo del – 1,6 per cento rispetto al 2023 (pari a – 3.358 assunzioni).

“Il dato qualitativo che ci fornisce l’Inps conferma una tendenza che avevamo già denunciato – commenta Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria – per il secondo anno consecutivo la Liguria perde assunzioni e a questo dato già di per sé molto preoccupante si aggiunge quello della precarietà che ormai è strutturale in Liguria – Il riferimento è legato alla tipologia dei contratti: la Liguria ormai si caratterizza per il livello particolarmente basso delle assunzioni con contratti a tempo indeterminato”.

