Maran: “Siamo stati fantastici. Non abbiamo subito grandi occasioni, ma lo Spezia mi ha impressionato”

È sorridente Rolando Maran, in conferenza stampa nell’immediato post partita. Il Brescia vince contro lo Spezia e ottiene tre punti importantissimi in chiave salvezza, su uno dei campi più tosti del campionato: “C’era voglia di fare partita, lo avevo detto ieri”, racconta Maran. “Nutrivo grandissime aspettative, in queste due settimane ho visto qualcosa di diverso. Siamo stati fantastici, sin da subito. Non abbiamo subito grandi occasioni, tanti corner e qualche tiro, ma ne abbiamo avute anche noi di chance per segnare. Come quantità di azioni lo Spezia ha fatto meglio di noi, ma avendolo visto tante volte so che spesso ha creato molto di più. Abbiamo difeso bene e mi piace aver visto questo spirito”.

Un Brescia che esce con tre punti, nonostante una prestazione con tante occasioni dello Spezia: “A tratti abbiamo fatto la partita che volevamo, lo Spezia mi ha impressionato molto e ci ha messo in difficoltà. Ma anche i miei mi hanno impressionato, volevamo far vedere qualcosa di buono e lo abbiamo fatto. Partite così le porti a casa se le energie che metti sono quelle positive”.

