Melissano: “È il momento di stare tutti uniti. Finché la matematica c’è io ci credo”

“Aver perso 1-0 dopo che abbiamo fatto il 71% di possesso palla, 25 tiri in porta, 16 angoli un po’ ti fa rodere. I ragazzi hanno messo tutto dentro al campo, come dal primo giorno che siamo qui. Non dobbiamo fare drammi ma continuare questo percorso tutti insieme, dobbiamo restare uniti”. Stefano Melissano si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta dello Spezia contro il Brescia, uno 0-1 che fa male e che complica il piano promozione della squadra bianca. “Pensiamo partita dopo partita, poi quando si è lì è ovvio si voglia ottenere tutto. Dobbiamo gestire bene i carichi emotivi, finché la matematica non ci dice no io ci credo. Non siamo partiti per andare in Serie A, ma se la matematica ci permette di crederci noi non molliamo”, chiarisce il direttore sportivo.

Una papera di Chichizola costa caro, ma il ds non abbandona il giocatore: “Quando un portiere fa un mezzo errore si nota di più. Chichizola è uno dei portieri migliori che ci sono, l’anno scorso ha vinto il campionato con il Parma. Ogni tanto sento qualche critica di troppo, Gori ha fatto benissimo e penso che tutti noi dobbiamo proteggere i nostri giocatori. È importante per tutti tutelare i giocatori, senza nascondere gli errori”, prosegue Melissano. “In questo momento è importante dare alla squadra la serenità che ci serve per raggiungere qualcosa di straordinario. Ricordiamo da dove siamo partiti, stiamo facendo qualcosa di forte. Oggi rosichiamo, la prestazione c’è sempre: abbiamo sbagliato un tempo a Palermo e la partita di Bari. Ognuno di noi vuole vincere, poi ci sono partite come queste in cui non meritavamo questo risultato. Archiviamo questa sconfitta, riposiamo un giorno e pensiamo alla Sampdoria con cuore, anima e senso di appartenenza”.

