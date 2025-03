Municipi, Cavalleri (Fratelli d’Italia): “Mi candido presidente del Centro Est per portare a termine il lavoro iniziato”

Genova. E’ stata assessora in municipio per cinque anni, poi è passata in consiglio comunale, nell’allora lista Toti, diventando consigliera delegata ai grandi eventi. E a palazzo Tursi, più di recente, è passata nel gruppo di Fratelli d’Italia. Federica Cavalleri è la scelta del centrodestra per la corsa alla presidenza del municipio Centro Est.

Il suo compito è “tenere” il municipio che comprende centro e centro storico, Portoria, Carigano, Oregina, Righi, Lagaccio e Principe, area vasta ed eterogenea. che per otto anni è stata governata da Andrea Carratù, esponente della Lega stimato, dicono i più, anche tra le file avversarie. Ma adesso Cavalleri deve fare i conti con una sfida non semplice.

» leggi tutto su www.genova24.it