Ospedale Erzelli, nel nuovo progetto posti letto tagliati del 40%. Bucci: “A fine anno la gara”

Genova. Partirà a fine anno la procedura di evidenza pubblica per la realizzazione dell’ospedale nel parco scientifico tecnologico di Erzelli con annesso centro di ricerca nazionale in medicina computazionale, ex progetto bandiera del Pnrr. Ad annunciarlo è stato il presidente Marco Bucci a margine della firma del protocollo d’intesa per candidare Genova a “città del dato” per arrivare a ospitare in futuro la gigafactory dell’intelligenza artificiale approfittando del pacchetto da 20 miliardi di finanziamenti europei.

Nel frattempo, però, il progetto è stato rivoluzionato e la parte sanitaria è stata ridimensionata. “Ci sono delle proposte di privati sul tavolo, la giunta precedente ne aveva valutata soprattutto una – spiega Bucci -. Abbiamo rivisto il progetto, ci sono meno letti, circa 300-350, ci sarà più ricerca che ospedalizzazione. L’ospedale sarà un Ircss, ma soprattutto darà la possibilità di avere la medicina personalizzata, che è un po’ quella che ho sperimentato io anche negli ultimi dieci mesi, cioè anticorpi monoclonali che ti servono per colpire determinate cellule e non vanno a colpire le altre”.

