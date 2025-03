Pallacanestro Alassio, un weekend con tante partite e l’intero settore femminile impegnato

Alassio. In attesa delle seconde fasi maschili per DR2, U19 REG, U17 e U14 Top, ecco i risultati delle altre squadre con tante squadre sia femminili che maschili in campo, nel resoconto dettagliato redatto dalla Pallacanestro Alassio.

C Femminile: Due sconfitte per la prima squadra dove a Spezia reagiamo bene dopo un inizio difficile mentre nell’incontro casalingo con Vado succede il contrario, giochiamo bene due quarti ma dopo l’intervallo subiamo un parziale di 16-0 ci condanna nonostante una gara dove per 3 tempi su 4 facciamo anche meglio di APS.

SPEZIA 65 – PONENTE 53

PONENTE 57 – APS 64

» leggi tutto su www.ivg.it