Pietra Ligure, Filadelli soddisfatto dopo l’1-1 con il Celle Varazze: “Stagione non andata nel verso giusto, ma stasera partita eccezionale”

Pietra Ligure. In estate, quando sono stati pubblicati i calendari, lo scontro tra Pietra Ligure e Celle Varazze lo avevamo segnato tutti con il circoletto rosso. E lo si era fatto pensando che questa partita potesse decidere le primissime posizioni di classifica. Insomma, ci si aspettava di vedere un match chiave per la vittoria del campionato. Invece, la stagione è andata diversamente e l’1-1 di mercoledì sera non è stato uno scontro diretto. I biancocelesti hanno visto sfumare le residue chance di approdare i playoff, le civette hanno ridotto il gap di vantaggio sul Rivasamba. Si è giocato dunque per obiettivi diversi, ma la partita è stata comunque di alto livello. Ne è d’accordo il direttore generale del Pietra, Luca Filadelli, che elogia la prestazione della sua squadra senza fare bilanci sulla stagione che sta chiudendosi.

“È inutile andare a vedere quelli che erano i pensieri ad inizio anno – apre Filadelli -. Certamente sappiamo che non è stasera che noi abbiamo compromesso il nostro accesso ai playoff, lo abbiamo fatto in altre partite in cui bisognava fare molto meglio. Questa sera abbiamo fatto una partita straordinaria contro una squadra eccezionale a cui auguro il meglio. Oggi c’è solo da dire bravi e pensare a questa specifica partita. Il tempo di fare i bilanci e pensare a quello che è stato sbagliato ci sarà. Sicuramente qualcosa non è andato nel verso giusto, indipendentemente dalla classifica. La partita di stasera però merita gli applausi”.

