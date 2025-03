Porta a porta Savona, M5S: “Il 1 aprile in piazza per protestare contro questa giunta inadeguata”

Savona. “Il 1 aprile ci vediamo in piazza Sisto alle 14 prima della commissione consiliare dedicata alla raccolta rifiuti per confrontarci e protestare contro questa giunta comunale inadeguata”. Il consigliere pentastellato Federico Mij chiama a raccolta i savonesi in piazza Sisto. Non si placa la polemica contro la nuova modalità di raccolta dei rifiuti.

“Siamo arrivati ad un livello, per quanto mi riguarda, inaccettabile della gestione di questa città da parte dell’amministrazione Russo, che mentre si è prodigata a spendere tempo, denaro e fatica per la candidatura a capitale della cultura ha affrontato con estrema superficialità le questioni ben più importanti legate alla viabilità, al diritto all’abitare e al cambiamento del servizio di raccolta rifiuti”.

