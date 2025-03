Primaverili Apnea indoor: brillano gli atleti della Dario Gonzatti

Torino. Nella piscina Trecate di Torino, dal 21 al 23 marzo, primo appuntamento degli specialisti dell’Apnea Indoor. I nuotatori della USS Dario Gonzatti subito in rilievo nei 100 m speed con Cristina Francone, bronzo in 41″94 dietro Valentina Crivello (Polydra Torino) che ha vinto in 39″50 e Chiara Zaffaroni, Nps Varedo, argento con 40″78.

Nella prova di endurance 4×50 m, con il quale si è chiusa la prima giornata di gare, il gradino più alto del podio maschile se lo è accaparrato, con il tempo di 1’25” 52, Giuseppe Fusto, dell’USS Dario Gonzatti, risultato che lo pone in pool position per la convocazione in Azzurro. Dietro a Fusto un ex gonzattiano, Angelo Sciacca, ora tesserato per la Waterlife Cagliari. Nella categoria donne, oro per Cristina Francone, che, con il tempo di 1’55” 63, ha distaccato di oltre 30 secondi Serena Rebosio, Nps Varedo.

