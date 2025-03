Riqualificazione del parco in centro a Garlenda, Tezel: “Presenti fonti di rischio per i bambini. E perché non ci sono giochi per disabili?”

Garlenda. “Si stanno avviando a conclusione i lavori di riqualificazione del parco giochi di Garlenda in centro paese davanti alla scuola, opera voluta dal sindaco Navone già nella scorsa consigliatura e messa in opera in piena campagna elettorale. La realizzazione dell’opera è finanziata tramite un mutuo di 150.000 euro. Le opere di ripristino del parco giochi erano indubbiamente urgenti dopo 5 anni di vuoto amministrativo per lo stato di abbandono e di nessuna manutenzione con cancelli divelti e giochi inutilizzabili oltre alla vegetazione che aveva preso il sopravvento alle aree di gioco. Dall’altra, dal primo momento abbiamo aspramente criticato la scelta di attivare un mutuo che devono pagare tutti i cittadini per un importo di 150.000 mila euro. Secondo i nostri conti con una spesa dimezzata si sarebbe fatto un ottimo lavoro di restyling senza scaricare sulle spalle dei cittadini di Garlenda un mutuo dovuto ad uno stato imputabile esclusivamente all’allora ‘sindaco reggente’ Alessandro Navone”. Così, in una nota, il consigliere di minoranza di “Garlenda per tutti” Luigi Tezel.

“Il frutto di questo lavoro con tali risorse finanziarie oggi è alla vista di tutta la popolazione. Ci domandiamo: ma si sono veramente fatti lavori per 150.000 euro? La rete perimetrale non è stata sostituita con una cancellata in ferro, i cancelli di accesso facilmente scavalcabili dai teppisti, nessuna videosorveglianza. Ma ciò che ci lascia esterrefatti è che le aree gioco sono in pietrisco di grosse dimensioni a spigoli vivi e non di materiale antitrauma, inoltre sono comparse in tutto giardino delle liste di ferro come bordure che fuoriescono dal terreno anche per un paio di centimetri. Ora non dobbiamo insegnare a questa amministrazione che nei parchi giochi i bambini giocano e cadono. Immaginiamo un bambino che cade nel pietrisco attorno all’altalena. Oppure che correndo inciampi nelle bordure di ferro arrugginito che fuoriescono dal terreno”.

