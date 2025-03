Santa’: sversamento di carburante nel torrente, panne per evitare l’inquinamento del marez

La guardia costiera di Santa Margherita Ligure, i vigili del fuoco di Rapallo e la protezione civile sono impegnati ad evitare che uno sversamento, al momento di origini misteriose, provochi l’inquinamento del mare in cui sfocia il corso d’acqua davanti ai giardini a mare. Le operazioni riguardano la sistemazione di panne antinquinamento che fermino la corsa degli inquinanti. Contemporaneamente si sta percorrendo a ritroso il greto del torrente, in parte coperto, per scoprire il punto in cui si è verificato lo sversamento e risalire quindi ai responsabili. Fortunatamente il mare è calmo e ciò facilita le operazioni. A lanciare l’allarme sarebbe stato un cittadino dopo avere sentito l’odore del liquame di cui sono stati raccolti diversi campioni.

