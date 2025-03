Scritta di epoca fascista, maggioranza boccia ricorso a Istituto Resistenza ma assessore e due consiglieri si defilano

Unanime favore nel consiglio comunale di Lerici sull’apporre una targa che contestualizzi la scritta di epoca fascista (L’Impero chiede disciplina coordinamento degli sforzi dovere e sacrificio) recentemente restaurata alla Serra (per via di una prescrizione della Commissione locale per il paesaggio relativa al rifacimento della facciata su cui l’iscrizione compare), divergenze invece su come procedere, con diversità di vedute non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all’interno della maggioranza. E’ quanto in estrema sintesi (QUA il dibattito integrale) emerso stamani nel corso della lunga e articolata trattazione della mozione unitariamente presentata dalle opposizioni che intendeva impegnare sindaco e giunta “a predisporre, in occasione dell’anniversario della Liberazione il 25 Aprile, l’installazione di una targa esplicativa che contestualizzi storicamente la scritta in Via Costa alla Serra, interpellando l’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea affinché ne curi il testo. L’obiettivo è fare in modo che il ricordo del passato contribuisca a rafforzare i valori di democrazia e antifascismo sanciti dalla Costituzione”, si legge nel testo, illustrato in aula dalla prima firmataria Arianna Bucci (Cambiamo con passione), la quale in aula ha altresì osservato che “la mozione nasce anche per sostenere una petizione recentemente promossa che ha raccolto ben 247 firme e nel cui testo si chiedeva appunto che l’intervento di contestualizzazione fosse affidato all’istituto”.

“Siamo favorevoli alla targa, non a rimettere a un istituto il compito di occuparsene. Ritengo che la politica non possa non prendersi direttamente la responsabilità di questa targa, che deve essere scritta di pugno dal sindaco, che rappresenta i lericini; deve essere eventualmente definita all’interno di un consiglio comunale, ma non affidata a un istituto scientifico, tecnico, storico. Finiamola di declassare la politica. Noi politici abbiamo delle responsabilità, e le dobbiamo assumere. Sulle questioni della Resistenza e dei valori costituzionali la politica è investita direttamente”, la posizione espressa dal sindaco Leonardo Paoletti – condivisa dalla maggior parte della maggioranza -, che un testo per la targa l’ha portato nei giorni scorsi in commissione e quindi in consiglio, dove ne ha dato illustrazione. Eccolo:

